Un tragico incidente stradale si è registrato questa sera sulla strada Migliara 47 nei pressi dell'incrocio con la statale Appia, al confine tra i comuni di Sezze e Pontinia. In circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina, un'auto è uscita di strada finendo contro il ponte di accesso a una proprietà privata.

A bordo della vettura c'erano due uomini, uno dei quali è morto sul colpo a causa del violento impatto, mentre l'altro è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in condizioni gravi. Con i soccorritori del pronto intervento sanitario è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere. I militari dell'Arma stanno raccogliendo alcune testimonianze per ricostruire la dinamica del sinistro.