Attimi di paura nel pomeriggio di ieri per una violenta aggressione consumata nel parcheggio di Porta Romana nella parte bassa del Comune di Cori con due persone di circa 40 anni finite all'ospedale di Latina con diversi traumi. Il tutto è successo in pochi minuti, con i due percossi da due o forse più persone. Non è infatti al momento chiaro il motivo che ha fatto degenerare la situazione con i due uomini residenti a Cori che hanno avuto la peggio, subendo colpi in testa, al costato e agli arti. Allertati i soccorsi, poco dopo lo staff del 118 della sede del comune lepino e l'ambulanza di stanza a Cisterna sono arrivate sul posto e hanno preso in cura i feriti trasferendoli presso il pronto soccorso del nosocomio del capoluogo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna per avviare le indagini utili a ricostruire la dinamica che ha portato all'aggressione. Un episodio accaduto in pieno pomeriggio e per questo si cercano testimoni al fatto che possono aiutare gli inquirenti a fare chiarezza. Determinanti saranno anche le dichiarazioni delle persone aggredite.