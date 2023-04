Autovettura data alle fiamme in via Fossignano. E' accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, quando i residenti di via Fossignano hanno notato le fiamme provenire da un campo situato nelle vicinanze della sede del comitato di quartiere e deciso di dare l'allarme. A bruciare un'autovettura, portata in un lotto e poi data alle fiamme. Quando i residenti hanno notato il fumo e compreso la situazione, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco per cercare di evitare conseguenze peggiori, fermo restando che il mezzo è stato completamente distrutto e la carcassa è rimasta esattamente dove era stata avvistata.

Non ci sono al momento elementi per poter dare un volto e un nome agli autori dell'incendio, probabilmente di natura dolosa, che si è sviluppato nelle immediate vicinanze di alcuni moduli abitativi prefabbricati.

Non si tratta della prima volta che si verifica un episodio del genere e l'ennesimo caso spinge i residenti a chiedere una maggiore sicurezza e controlli mirati sul loro territorio, in ragione del fatto che come le volte precedenti, l'incendio si è sviluppato nelle vicinanze della zona residenziale. Una circostanza che alimenta le legittime preoccupazioni degli abitanti. Al momento non è chiaro se l'auto andata distrutta sia stata rubata, un elemento che potrebbe aiutare a fare chiarezza sull'accaduto.