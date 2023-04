Gli specialisti dei furti nelle abitazione sono tornati a colpire ieri notte nella periferia di Latina, ma i loro piani sono andati in fumo, rovinati da un residente di strada Congiunte Destre che li ha sorpresi mentre cercavano di introdursi nella sua abitazione nei pressi di Chiesuola. I banditi erano in quattro, tutti incappucciati, e non si sono lasciati intimorire dalla presenza del proprietario di casa, ma sono riusciti a dileguarsi appena in tempo, guadagnando la fuga attraverso i campi retrostanti all'abitazione. Per le ricerche dei fuggitivi e gli accertamenti del caso sono intervenuti poi i Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno trovato un'auto abbandonata lungo la strada non lontano dal luogo del tentato furto, una Lancia Ypsilon rubata in serata nella zona di Anzio.

Trattandosi del sabato sera, molto probabilmente i soliti ignoti erano alla ricerca di case lasciate incustodite e non è escluso che prima di quell'episodio fossero già riuscito a colpire altrove. Infatti nell'abitazione presa di mira, situata nei pressi della Motorizzazione Civile, non c'era nessuno quando gli scassinatori sono entrati in azione: di sicuro pensavano di razziare la villetta prima che i proprietari potessero accorgersi della sgradita visita, invece l'immobile era dotato del sistema antifurto che ha subito rilevato l'intrusione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i ladri erano quattro e uno di loro era rimasto all'esterno della casa per avvertire i complici in caso di pericolo.

Quando il proprietario, ricevuto l'allarme, ha anticipato il rientro a casa, si è trovato al cospetto della vedetta, che ha coperto la fuga dei complici di prima di seguirli, dileguandosi nel buio dei campi circostanti. La casa bersagliata l'altra sera si trova nei pressi dell'incrocio con via Don Luca, da dove probabilmente i soliti ignoti sono passati per entrare in azione, evitando la strada principale più trafficata, via Congiunte. Infatti proprio in via Don Luca i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno trovata l'utilitaria che i banditi avevano lasciato a debita distanza: a fugare i possibili dubbi del caso, il fatto che la Lancia Ypsilon era stata rubata in strada intorno alle 22 sul litorale romano. Parcheggiata sotto casa dei proprietari, la vettura è stata trafugata senza scasso, segno che a colpire sono stati veri e propri specialisti dei furti.

Una volta verificata l'assenza, nell'abitacolo, di tracce utili all'identificazione dei banditi, i carabinieri hanno restituito la vettura. Le ricerche dei fuggitivi sono proseguite poi per tutta la notte nei campi circostanti: i soliti ignoti probabilmente erano riusciti ad allontanarsi e nascondersi, per uscire allo scoperto solo al momento opportuno.