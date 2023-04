Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in strada della Striscia, alle porte di Latina vicino Tor Tre Ponti, creando una colonna di fumo visibile da più punti del capoluogo. A bruciare sono stati vecchi imballaggi e materiali di scarto accatastati alle spalle di un'azienda agricola dismessa, oggetto di un'esecuzione immobiliare. Per le operazioni di spegnimento e bonifica sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme in tempi rapidi, mentre i Carabinieri del Gruppo Forestale stanno compiendo gli accertamenti del caso. Da chiarire le cause del rogo.