Ladro in trappola a Sabaudia, il tutto grazie ai carabinieri che sabato pomeriggio sono intervenuti evitando l'ennesimo furto nella scuola Cencelli di Sabaudia, in via dei Bonificatori. Un uomo è stato notato mentre scavalcava la recinzione dell'istituto. Immediato l'intervento dei carabinieri e della polizia locale. Il ladro ha tentato la fuga ma è stato preso e arrestato.