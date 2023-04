Più di settanta metri di rete da pesca sono finiti sotto sequestro in seguito a controlli dei carabinieri con la Motovedetta CC816. L'accusa è di pesca abusiva.

I carabinieri del sud pontino hanno inoltre posto in essere un capillare controllo della circolazione stradale, sono state identificate 50 persone, controllati 30 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari, controllati 11 esercizi pubblici, sono state contestate 11 violazioni al Codice della Strada (per guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e guida senza copertura assicurativa), segnalate alla competente autorità amministrativa 7 persone per uso di sostanze stupefacenti.

Infine, un noto locale di Formia è stato sanzionato amministrativamente, con conseguente chiusura per giorni 7 per aver organizzato un intrattenimento musicale senza le previste autorizzazioni.

A Formia è stato eseguito un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.