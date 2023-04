Sono iniziati ieri mattina in carcere a Rebibbia i primi interrogatori dell'inchiesta. Gli interrogatori sono secretati. Il primo ad essere ascoltato dal gip del Tribunale di Perugia Natalia Giubilei è stato Silvano Ferraro, legato sentimentalmente al giudice Giorgia Castriota, come sostenuto dall'accusa. L'uomo ha risposto alle domande del gip che ha firmato il provvedimento. L'audizione è durata oltre un'ora e mezza. L'interrogatorio è stato secretato, così come quello del magistrato Giorgia Castriota.

Il magistrato da giovedì è in carcere a Rebibbia. Il 27 aprile si concluderanno gli interrogatori e sarà ascoltata a Perugia la terza persona arrestata che si trova ai domiciliari: Stefania Vitto. A vario titolo i reati sono: corruzione per atti contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Zeppieri, Valentino, Tognozzi, Liscio.