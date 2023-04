È risultato positivo ai cannabinoidi il ragazzo di 25 anni che un paio di settimane fa ha provocato la spaventosa carambola d'auto in via Isonzo per un sorpasso azzardato, oltretutto mentre viaggiava con la compagna incinta. Lo hanno rivelato le analisi disposte dalla Polizia Locale, in seguito al suo ricovero in pronto soccorso, proprio per chiarire le circostanze in cui si è verificato l'incidente. Un risultato che è costato la denuncia in stato di libertà per il giovane automobilista, oltre al ritiro della patente, comunque nel contesto dei rilievi del sinistro che hanno fatto emergere la sua condotta di guida pericolosa.

L'incidente si era registrato nel tratto di via Isonzo tra Latina e Fogliano, dove il 25enne al volante di un suv Alfa Romeo Stelvio, era lanciato a forte velocità in direzione del capoluogo pontino. Compiendo il sorpasso di un ciclista, il ragazzo aveva urtato quest'ultimo e si era scontrato con una Fiat Punto guidata da una donna che viaggiava in direzione opposta. L'impatto era stato molto violento, tanto da sventrare la fiancata dell'utilitaria, per poi coinvolgere altre tre vetture che sopraggiungevano in quel momento e hanno impattato contro i mezzi scontrati frontalmente. Una dinamica impietosa che aveva provocato in tutto otto feriti, tra i quali il più grave era la conducente della Punto, elitrasportata in ospedale a Roma con diverse fratture. I rilievi della Polizia Locale e le testimonianze raccolte, avevano fatto emergere la chiara responsabilità del giovane conducente del suv.