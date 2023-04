E' di quattro feriti, tra cui due bambini fortunatamente in modo lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi a Latina all'incrocio tra via Milazzo e via Giulio Cesare a Campo Boario. Per cause in fase di ricostruzione una Mini condotta da una donna è entrata in collisione con una Mazda con al volante un uomo e a bordo la sua famiglia: moglie e i due figli. L'impatto è stato violento e subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato due ambulanze e ai Vigili del Fuoco. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale della Polizia Locale che è rimasto a lungo per accertare l'esatta dinamica del sinistro.