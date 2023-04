Una donna sequestrata e poi liberata dalla Polizia e il presunto autore fermato. Ieri, poco prima di mezzogiorno, il sito dismesso della ex Svar tra via Persicara e via Romagnoli, è stato al centro di un fatto di cronaca che soltanto grazie al tempestivo intervento degli agenti della Questura - impegnati nei servizi di controllo del territorio - ha permesso di evitare il peggio.

La donna di origine armena è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: non è grave ma è sotto choc. A quanto pare aveva ricevuto ospitalità da uno straniero che poi l'avrebbe sequestrata in un rudere. Il presunto responsabile, un giovane di origine marocchina, è stato individuato in tempi strettissimi. L'operazione lampo si è conclusa con l'individuazione e il fermo.