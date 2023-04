È sana e salva la famiglia di Norma che ieri pomeriggio ha rischiato di finire schiacciata da un masso crollato giù dalla montagna che corre al lato della Strada Provinciale Ninfina al chilometro 12 nel comune di Bassiano.

È accaduto tutto nel giro di pochi minuti, la famiglia era stata a pranzo in un noto ristorante di Bassiano e stava scendendo il "Vallone", allorché con l'utilitaria, condotta da una ragazza di trent'anni, si sono visti centrare in pieno da un masso della grandezza di mezzo metro cubo che ha centrato la ruota anteriore destra. Un colpo violetissimo che ha completamente spaccato in due la ruota della vettura sulla quale viaggiavano, il papà, Vigile del Fuoco in pensione, la mamma e una sorella più piccola. La ragazza alla guida ha avuto la prontezza d'animo di tenere ben salde le mani sul volante e di restare praticamente incollata alla montagna fino a quando la vettura si è più volte girata su sé stessa, finendo la sua corsa a pochi centimetri dalla valle che corre lungo il lato opposto della via.

Momenti di vero panico, ma per fortuna i quattro occupanti della vettura sono riusciti ad uscire dalla vettura illesi. E' stato a quel punto che hanno allertato sia i Carabinieri che i Vigili del Fuoco di Latina. Ma nella zona non c'erano pattuglie disponibili a raggiungere Bassiano, così la Questura di Latina ha allertato il Sindaco Domenico Guidi la Polizia Locale chiedendo loro ausilio.

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco che sono intervenuti rassicurando i passeggeri e al tempo stesso lasciando il lavoro ai primi soccorritori che stavano già adoperandosi per aiutare la famiglia in difficoltà.