Traffico bloccato sulla via Pontina in direzione Roma all'altezza di AprilIa. Poco dopo le 8 si è verificato un incidente con un'auto, una Ford Fiesta, che ha preso fuoco sulla carreggiata. Al momento si registrano code lunghe alcuni chilometri verso la capitale.

