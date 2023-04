Attimi di panico ieri al parco di San Martino a Priverno a causa di un'incidente occorso a un giovane che stava lì con gli amici per passare la giornata di festa in allegria. Il gruppo di giovani stava giocando a pallone quando una pallonata ha colpito il pieno volto un diciassettenne violentemente.

Il giovane, che ha anche un gemello che stava giocando con lui, è caduto a terra all'indietro sbattendo la testa a terra e ha perso conoscenza.

Gli altri che giocavano, vedendolo immobile, sono subito corsi intorno a lui e impauriti hanno subito chiesto aiuto.

I soccorsi sono giunti immediati considerando anche che la postazione dell'auto medica è nello stesso parco, sull'entrata di via Marittima.

È giunta sul posto anche l'ambulanza ma il medico della postazione di San Martino, considerata la dinamica e la necessità di verificare le condizioni del giovane, ha chiesto l'intervento dell'elicottero.

L'eliambulanza è scesa accanto al luogo dei fatti, sul prato, tra lo stupore e lo spaesamento dei tanti presenti anche se il giovane stava riprendendo conoscenza.

Non è mancata neanche qualche scena di isterismo di chi non si era ancora reso conto dell'accaduto.

Il giovane, trasportato comunque in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina è stato sottoposto agli accertamenti di rito che pare abbiano scongiurato complicazioni, escludendo danni.

Sollevati anche i tantissimi presenti al momento del soccorso, che hanno assistito alla scena e all'arrivo dei soccorsi, rimanendo con il fiato sospeso non conoscendo l'epilogo della vicenda.