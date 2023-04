"Noi siamo filorussi e antiamericani - hanno spiegato i due - Stiamo organizzando una raccolta firme affinché ad Aprilia si possa intitolare una strada alle vittime della strage di Odessa avvenuta nel 2014". Curioso poi che abbiano intonato, sventolando quella bandiera, Bella Ciao, col passaggio sull'invasor. A loro andrebbero ricordate le parole pronunciate qualche giorno fa dalla senatrice a vita Liliana Segre: "Sarebbe difficile in un anno come questo intonare "Bella ciao" senza rivolgere un pensiero agli ucraini che nelle scorse settimane si sono svegliati e hanno trovato l'invasor".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli