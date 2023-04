Un violento incidente stradale si è registrato nella tarda serata di oggi in piazza del Libertà, in pieno centro a Latina. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenuti per i rilievi, un giovane alla guida di una Nissan Micra ha urtato due suv in sosta nella piazza, sul lato di viale delle Medaglie D'Oro, uno dei quali almeno parcheggiato fuori dagli spazi riservati. In seguito all'impatto, l'utilitaria guidata dal giovane è poi carambolata verso il centro della piazza, finendo sul marciapiede, per fortuna senza coinvolgere nessun passante.

Il ragazzo alla guida della Micra, unico ferito, ha riportato gravi lesioni al volto che hanno richiesto i soccorsi di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per il successivo trasferimento presso l'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi. Il traffico è stato deviato per tutta la durata delle operazioni di rilevamento del sinistro, fino alla rimozione delle vetture coinvolte, compresa la bonifica della sede stradale dai detriti presenti.