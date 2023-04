Un'altra tragedia sulla strada statale Pontina. Un'altra vittima in un tratto della 148, quello all'altezza del bivio per San Vito nel territorio di Terracina, che deve essere messo in sicurezza al più presto per evitare altri incidenti, la gran parte di grave entità. Come quello di ieri pomeriggio al chilometro 98, quando intorno alle 15 una Audi A4 guidata da una donna ha travolto Andrea Rigoni, 45enne di Sabaudia che si trovava in sella alla sua bicicletta e che è deceduto subito dopo il violento impatto con la macchina che procedeva in direzione sud, verso Terracina.

Proprio da Terracina sono subito intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato e quelli della Polizia locale, un'ambulanza del 118 e gli operatori dell'Anas, raggiunti dai carabinieri della Tenenza di Gaeta che in quel momento stavano pattugliando il territorio e che hanno provveduto, coadiuvati dai poliziotti, ad effettuare i rilevamenti di rito per risalire all'esatta dinamica del tragico incidente. Stando ad alcuni testimoni che si trovavano nella zona a un passo dalle numerose cooperative agricole, l'uomo avrebbe tentato di attraversare la carreggiata e la donna al volante della macchina se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso. Di fatto, la stessa versione rilasciata alle forze dell'ordine dalla signora che sarebbe avvalorata anche dal vetro infranto dell'auto dalla parte sinistra, sul lato guida, la più interna rispetto alla carreggiata.

La notizia della tragedia ha colpito tutta la zona agricola, soprattutto quella più vicina a Borgo Vodice, dove la famiglia Rigoni era molto conosciuta proprio perché impegnata nel settore. Tanti gli amici che, ancora increduli, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. E numerose le persone giunte sul luogo della tragedia che hanno ribadito la pericolosità di quel punto della Pontina. Una messa in sicurezza che appare non più rimandabile, a partire dall'installazione del guardrail ai lati della carreggiata.