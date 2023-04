La sorpresa più amara. Una giornata, ma non solo, una vacanza rovinata nel peggiore dei modi per una famiglia austriaca. E' successo tutto in pochi minuti. Quelli necessari alla famiglia straniera in vacanza per fare la spesa.

Il camper infatti, ieri pomeriggio ha imboccato l'uscita dalla via Pontina per il centro commerciale Aprilia 2. La famiglia è scesa ed è entrata per fare qualche acquisto e passare qualche minuto tra le vetrine e i negozi. Qualcuno però, nel parcheggio, era in agguato. Sì perché quando la famiglia è tornata verso il punto in cui avevano lasciato il loro mezzo con tutti i loro averi, vestiti, documenti, soldi, a parte quelli che si erano portati dietro nei portafogli, era sparito nel nulla. Forse i banditi erano in agguato in attesa semplicemente della preda ideale. Molto più difficile ipotizzare che possano aver seguito il caravan fino ad Aprilia 2. Erano molto più probabilmente appostati e quando i proprietari sono entrati, è scattato il furto. In pochi minuti sono entrati, hanno acceso il mezzo e sono fuggiti via. Una tecnica usata in più occasioni, specie nei parcheggi dei grossi centri commerciali.

La speranza è che grazie al sistema di videosorveglianza del centro commerciale e di qualche telecamera nei dintorni, si riesca a capire in quale direzione siano fuggiti i ladri e magari seguirne gli spostamenti per recuperare il mezzo. Le vittime dovranno trovare una sistemazione, ad Aprilia o a Roma, in attesa di decidere il da farsi che, molto probabilmente, sarà tornare a casa con la sola speranza di ricevere una telefonata dalle forze dell'ordine. L'allarme nel frattempo è stato lanciato sia ai Carabinieri che alla Polizia.