Un'inquietante aggressione a scopo di rapina si è registrata l'altro giorno nella zona delle autolinee, alle porte di Latina, dove un giovane straniero è stato accerchiato da almeno quattro sconosciuti che lo hanno colpito con calci e pugni fino a farlo cadere a terra, ovvero neutralizzare le sue difese con lo scopo di sottrargli il denaro che aveva con sé, circa 500 euro in contanti. Un caso di violenza piuttosto singolare - sia per la modalità che per la portata del bottino raccolto dagli autori in un contesto del genere - sul quale stanno indagando gli investigatori della Polizia, intervenuti inizialmente con le pattuglie della Squadra Volante per gli accertamenti del caso e le prime ricerche dei banditi.