Non è riuscita ad evitarlo, travolgendolo con l'auto e uccidendolo sul colpo. Sembra ormai chiara la dinamica del tragico incidente di mercoledì sulla Pontina, nel territorio di Terracina, in cui ha perso la vita Andrea Rigoni, 45enne di Sabaudia.

La salma della vittima è ancora a disposizione del magistrato, il quale ha disposto l'esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore. Soltanto dopo sarà possibile stabilire la data dei funerali.

Erano le 15 circa, quando Andrea Rigoni era in sella alla sua biciletta mentre attraversava la Pontina.

Era arrivato al chilometro 98 della statale, all'altezza del bivio per San Vito quando è stato travolto da una Audi A4, condotta da una donna e che procedeva in direzione sud. L'impatto è stato inevitabile e lo scontro fatale per Rigoni.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Terracina, oltre che la Polizia Locale, gli operatori dell'Anas, i Carabinieri e un'ambulanza del 118. I soccorritori non hanno potuto fare nulla: Andrea Rigoni è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita anche grazie ad alcuni testimoni, che si trovavano nella zona in cui sono presenti numerose cooperative agricole.

Secondo quanto raccontato sia dalla donna alla guida dell'auto che dai testimoni, il 45enne ha tentato di attraversare la carreggiata e l'Audi se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso. Ad avvalorare la versione rilasciata alle forze dell'ordine, anche il vetro dell'auto infranto nella parte sinistra, sul lato guida, la più interna della carreggiata.

Una notizia che ha sconvolto tanto la comunità di Sabaudia quanto quella di Terracina, soprattutto quella più vicina a Borgo Vodice, dove la famiglia Rigoni è molto conosciuta poiché impegnata nel settore agricolo.