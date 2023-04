Con l'arrivo della bella stagione, aumenta esponenzialmente anche il numero di coloro che decidono di avventurarsi lungo i sentieri del promontorio per raggiungere il Picco di Circe. Tra i sentieri più utilizzati, nonostante sia classificato dal CAI (Club Alpino Italiano) con la dicitura "EE", ossia adatto per escursionisti esperti, figura anche il sentiero n°750 Torre Paola – Picco di Circe. L'Ente Parco nazionale del Circeo il 27 aprile ha rappresentato al Comune di San Felice Circeo delle criticità legate alla fruizione di tale sentiero, la cui difficoltà viene in taluni casi sottovalutata come dimostrato anche dai numerosi interventi di recupero che sino ad ora si sono resi necessari, talvolta anche con l'utilizzo di mezzi aerei. In relazione a tali problematiche, l'Ente Parco ha richiesto l'emissione di una specifica ordinanza che è stata affissa oggi, all'albo pretorio del Comune.

Con tale provvedimento, si garantisce la possibilità di fruire del sentiero in questione solamente se accompagnati da guide idonee e qualificate proprio al fine di limitare il più possibile possibili problemi e incidenti.

Si coglie l'occasione per ricordare che il sentiero in questione sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria rispetto ai quali una prima procedura di gara esperita dagli uffici comunali è andata deserta, non consentendo quindi di procedere all'aggiudicazione. L'iter verrà comunque ripreso al fine di procedere con gli interventi necessari per migliorare le condizioni di questo percorso che congiunge Torre Paola e il Picco di Circe.