Gli specialisti dei furti tornano a prendere di mira le farmacie, alla ricerca dei contanti conservati all'interno delle casse automatiche. L'ultimo colpo è stato messo a segno nel centro abitato di Borgo Piave ieri notte con un'azione da manuale, di quelle che inevitabilmente richiamano alla mente gli ultimi precedenti simili, ma soprattutto le rocambolesche incursioni notturne degli anni passati ai danni di bar, sale giochi e supermercati. I danni non sono ancora stati quantificati, ma gli scassinatori sono riusciti a intascare diverse migliaia di euro.

Il piano della banda è scattato intorno alle 3:30 di ieri notte, quando quattro ladri incappucciati si sono presentati alla farmacia Travagliati di via Piave a bordo di una Giulietta Alfa Romeo di colore scuro. Come hanno rivelato i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza che li hanno ripresi, i banditi sapevano bene come muoversi, molto probabilmente perché avevano preparato l'azione criminale nei minimi dettagli.