Condanna a 4 anni con rito abbreviato, interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e revoca della patente: questa la sentenza emessa ieri al Tribunale di Latina dal giudice Pierpaolo Bortone nei confronti di Nicolas Stravato, il 18 enne che il 5 agosto scorso investì e uccise Romeo Golia, l'undicenne di Napoli che si trovava in vacanza a Terracina con la famiglia e che venne falciato dall'auto del ragazzo di Fondi mentre attraversava sulle strisce pedonali la strada sul Lungomare Matteotti davanti al ristorante "La Capannina", alle pendici del Pisco Montano, nel punto più meridionale del centro abitato della città. In aula non è stato dimostrato se il giovane fosse sotto effetto di droghe al momento della tragedia.