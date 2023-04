È arrivato poche ore prima del riesame, che si è svolto ieri mattina, il provvedimento di scarcerazione di Alessandro Del Monte, uno dei 7 soggetti colpiti da ordinanza di arresto nelle scorse settimane nel contesto dell'inchiesta Blackout a Sonnino. Si tratta dell'inchiesta scaturita a seguito della morte di Umberto Musilli, a quattro mesi di distanza della folgorazione di cui rimase vittima in un cantiere in località la Sassa il 23 giugno 2022. La scarcerazione era stata richiesta dai legali del 44enne, assistito dagli avvocati Ezio e Dino Lucchetti, già al momento dell'interrogatorio, avvenuto lo scorso 19 aprile. Del Monte aveva in quell'occasione ricostruito i fatti che condussero di fatto, anche se a mesi di distanza, alla morte di Musilli.

L'ordinanza del Gip lo aveva ritenuto uno dei responsabili materiali dello spostamento della vittima, dal luogo dell'incidente a fuori dal cantiere, in mezzo alla strada. Lui invece dichiarò di essere stato anche lui investito dallo spettro elettrico della scarica che impattò in pieno Musilli che cadde a terra esanime. Lo stesso Del Monte ne rimase ferito ad un piede e, sempre a causa della scossa, cadde all'indietro sbattendo la testa contro un manufatto cementizio ferendosi. A certificare la sua versione c'è il referto dell'Ospedale di Terracina dove si è recato in seguito per farsi medicare le ferite dopo essersene andato.