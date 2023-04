Aveva appena percorso via Litoranea per poi prendere la rotatoria che porta su via Migliara 56 quando il carico che trasportava è finito in strada. E' quanto accaduto questa mattina nel territorio di Sabaudia dove un mezzo che trasportava delle cassette di zucchine ha appunto perso buona parte del carico. Sul posto sono intervenuti i volontari Anc Sabaudia per mettere in sicurezza la strada e consentire che il traffico veicolasse correttamente.

Nel frattempo gli occupanti del mezzo insieme ad altre persone hanno sgomberato la strada recuperando quanto finito sulla carreggiata. Successivamente, l'equipaggio Anc composto dal coordinatore Enzo Cestra e dal volontario Jacopo Giulivo ha provveduto alla pulizia della strada onde evitare pericoli per le auto.