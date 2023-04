Un gravissimo incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in strada Chiesuola, all'altezza dell'incrocio con strada Piscinara Destra. In circostanze ancora in fase di ricostruzione, una moto 125 guidata da un ventenne si è scontrata con una Fiat 500. In seguito al violento impatto contro la fiancata della vettura, il motociclo è volato per alcune decine di metri, fermandosi in un campo a ridosso di una piantagione di kiwi.

Il giovane centauro è stato sbalzato nel prato riportando gravi conseguenze, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in eliambulanza presso l'ospedale romano San Camillo. Illesa, ma comprensibilmente sotto choc la conducente dell'auto, una ragazza di 25 anni della zona. Per gli accertamenti sulla dinamica e la gestione del traffico, è intervenuta la Polizia Locale di Latina che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze di alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente.