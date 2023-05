Un violento incidente stradale si è registrato stamattina sulla strada statale dei Monti Lepini all'altezza dell'incrocio con via Trasversale, nella periferia di Latina tra Borgo Faiti e Borgo San Michele. In circostanze ancora in fase di ricostruzione, un autocarro Iveco ha urtato contro la fiancata di un'auto, una Dacia Sandero con tre persone a bordo, tutte ferite, due in maniera lieve. A causa dell'impatto, una passeggera della vettura ha riportato invece gravi conseguenze, ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per aprire l'auto e consentire ai soccorritori del pronto intervento sanitario di tirarla fuori dall'abitacolo in sicurezza. Era stata attivata anche l'eliambulanza, ma le condizioni meteo avverse non hanno consentito il trasferimento a Roma. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale, che si è occupata anche di gestire la viabilità, interrotta per un tratto della statale durante le verifiche del caso. Gli agenti stanno raccogliendo anche una serie di testimonianze, perché con ogni probabilità uno dei due mezzi ha attraversato l'intersezione stradale col rosso.