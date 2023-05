La vacanza di una famiglia in campeggio al lido di Latina si è trasformata in tragedia. È successo ieri mattina in un camping sulla Marina di Latina, dove un uomo di 60 anni circa, che stava trascorrendo il fine settimana in camper con i propri cari, è stato colto improvvisamente da un malore, forse un infarto. Dopo la ricimhiesta d'aiuto dei congiunti a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo e il medico del pronto intervento sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per gli accertamenti sulle circostanze della morte sono intervenuti i poliziotti della Questura di Latina.