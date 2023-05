Un incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada statale Pontina all'altezza dello svincolo di strada Piccarello, a sud di Latina. In circostanze ancora da chiarire, un suv si è ribaltato fermandosi su un fianco sul lato sinistro della corsia nord. Stando alle prime informazioni trapelate non vi sarebbero feriti in gravi condizioni, ma è stato necessario l'intervento della Polizia per gli accertamenti del caso e la rimozione del mezzo. Non sono mancati i disagi per la viabilità, con lunghe code in direzione nord.