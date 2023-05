Un'auto travolge ragazzo in bici e scappa. La dinamica dell'incidente è stata raccontata sui social dal padre del giovane Riccardo che ieri sera è stato lasciato ferito sull'asfalto all'altezza di Monte San Biagio, in via Portella Inferiore. Adesso è caccia all'auto che senza pensarci su due volte è scappata via dopo l'incidente. Questo l'appello del padre: "Buongiorno a tutti, ieri sera mio figlio Riccardo è stato travolto e lasciato agonizzante sull'asfalto, quella bestia non si è neanche fermato, l'incidente è accaduto alle 20:25 circa, all'altezza di Monte San Biagio, di fronte al magazzino edile Contestabile. Vi prego di condividere il più possibile per aiutarmi a risalire all'autore di questo terribile gesto, per fortuna ora Riccardo sta benino anche se ricoverato a Latina, ringrazio tutti voi per la vicinanza dimostrata......grazie di cuore a tutti".