Sono ore di attesa e angoscia per le sorti di Vittorio Marianecci imprenditore vinicolo di 57 anni originario di Cisterna ma da tempo trapiantato a Miami in Florida (USA). Parenti e amici da giovedì scorso non hanno più notizie di lui quando per un viaggio di lavoro ha preso un volo per Seattle. E dallo stato di Washington doveva poi spostarsi in Nevada, più precisamente a Las Vegas, ma qui non sarebbe mai arrivato. Sui social e non solo è partito un tam-tam di messaggi arrivato fino in Italia. Su tiktok è stato anche aperto anche un account specifico "findvittoriomarianecci", con l'appello della figlia che si rivolge a chiunque può aver notizie o aver visto il padre in queste ore. L'ultimo avvistamento risalirebbe a giovedì 27 aprile nella città di San Francisco.