Sorpreso insieme alla compagna a scassinare un distributore automatico di snack e bevande all'interno di una stazione di servizio sulla Pontina, ha cercato di dileguarsi compiendo una rocambolesca fuga in auto terminata alle porte di Latina, dove i due sono stati bloccati e arrestati dai poliziotti della Squadra Volante. Lui è un volto noto alle forze dell'ordine, Mirko Coraccio di 38 anni, arrestato giusto una settimana prima per l'incursione notturna nella scuola di Borgo Vodice, l'ennesimo raid in un istituto della periferia di Sabaudia che aveva richiesto uno specifico servizio congiunto di Carabinieri e Polizia Locale. A differenza di sette giorni prima, il giudice monocratico convalidando l'arresto e in attesa di giudizio ha disposto per l'imputato la misura cautelare dell'obbligo di firma in caserma tutti i giorni, ma soprattutto il divieto di uscire di casa tra le 20 e le 7, la fascia oraria nella quale entrava in azione ormai in maniera seriale.