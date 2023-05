Armati di taglierino e a volto coperto, fanno irruzione in pieno giorno all'interno del punto vendita Acqua e Sapone, poi dopo essere riusciti a portar via l'incasso del giorno riescono a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Ancora una volta i malviventi hanno preso di mira il negozio della nota catena dedita alla vendita di prodotti per l'igiene della casa e per la cura del corpo.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, allertati subito dopo i fatti, sono al lavoro nel tentativo di dare un volto e un nome agli autori della rapina e a tal proposito potrebbero risultare utili le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle attività private presenti in zona.

Indagini non semplici da condurre, proprio in ragione del fatto che i rapinatori hanno utilizzato dei passamontagna per evitare di essere immediatamente riconoscibili.