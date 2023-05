Un distributore nel mirino di alcuni utenti del web e soprattutto utenti della via Pontina. Da qualche giorno alcuni automobilisti lamentano gravissimi danni alle proprie auto in seguito al rifornimento presso un'area di servizio tra Aprilia e Ardea. La prima a segnalare il caso è Silvia: «Buongiorno, ieri sera ho fatto 30 euro di Diesel presso... e questa mattina sono stata recuperata dal carroattrezzi che mi ha detto che sono la terza persona che soccorre da ieri che hanno fatto rifornimento in quel posto. Portata la macchina in officina hanno svuotato il serbatoio e quello che è uscito non è né Diesel né benzina ma una miscela molto diluita con acqua. Ad una prima ispezione iniettori rotti e filtro da cambiare. Seguirà regolare denuncia alle autorità». A questa segnalazione si aggiunge quella di Diego: «Io ho fatto più pieni di gpl con diverse auto e tutte sono andate in allarme, distributore eliminato» e quella di Enrico: «Stamattina anche io... fatto rifornimento stesso benzinaio alle 6.00 con 50 euro di diesel e rimasto sul raccordo anulare subito dopo. Ho chiamato il carro attrezzi e il furgone sta tuttora dal meccanico».

C'è chi naturalmente consiglia di sporgere denuncia - al momento non sarebbero stati presentati esposti - e chi consiglia di contattare l'area di servizio, che dovrebbe essere assicurata.

Ecco però che un altro utente riporta un messaggio a nome del titolare che sembrerebbe chiudere la questione con la disponibilità di quest'ultimo a trovare soluzioni: «Buongiorno, il proprietario non ha Facebook e mi ha chiesto di fargli da porta voce, voleva rassicurarvi che per qualsiasi problema potete contattarlo tranquillamente. Grazie e buona giornata».