Una discarica di cartucce a dir poco datata e persino una lapide degli anni ‘40. Quando si tratta di rifiuti, all'interno del Parco Nazionale del Circeo è davvero possibile trovare di tutto. E queste sono solo alcune delle "scoperte" fatte dai volontari di "Circeo Attivo" nel corso di una attività di bonifica effettuata nel fine settimana appena trascorso, principalmente nella zona delle Crocette e in via dell'Acropoli quindi sul promontorio del Circeo. Sul posto anche degli studenti del polo di Scienze Naturali dell'università La Sapienza di Roma che hanno raggiunto il Circeo per partecipare all'iniziativa. «Abbiamo rinvenuto una lapide mortuaria - commenta Daniela Ziarelli presidente di Circeo Attivo - con incisioni su entrambi i lati, riportante nomi e date risalenti agli anni ‘40. Giunti al piazzale delle Crocette dove c'è una vecchia costruzione in cemento armato a testimonianza dell'esistenza in passato di un tiro al piattello, tra gli alberi di leccio, nel sottobosco, abbiamo rinvenuto migliaia di cartucce di fucile in plastica colorata.