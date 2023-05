Sfiorata la tragedia in una abitazione nelle campagne di Itri dove una decina di cani hanno aggredito il loro padrone mentre riceveva dal portalettere una raccomandata. E' successo martedì, poco dopo mezzogiorno, in località Campanaro, la zona rurale a sud del paese, lungo la via delle Vignole, che collega Itri con la piana di Sant'Agostino di Gaeta, dove sono sorte molte abitazioni. L'uomo, un forestiero 55enne, che aveva realizzato questa abitazione nella zona "gettonata" dove sorgono altre unità immobiliari di proprietari che hanno scelto quel posto per realizzarvi la casa in cui vivere, alla chiamata del postino, si era portato nei pressi del cancello, lasciandolo opportunamente chiuso, per ritirare una raccomandata. Mentre firmava, sotto una pioggia scrosciante, la ricevuta di avvenuta consegna è stato aggredito da quattro cani che, con un crescendo di famelica aggressività e supportati dall'arrivo di altri esemplari di boxer, rapidamente usciti dall'interno della casa, hanno dato inizio a una serie di morsi in tutte le parti del corpo. Inorridito dalla ferocia delle bestie, il portalettere, che stava all'esterno del recinto, ha cercato in tutti i modi di scacciare il branco, urlando, lanciando pietre e mattoni dissuasori contro le scatenate bestie che hanno pure subito distrutto, appena puntato contro di loro, dalle sbarre, l'ombrello del postino.

Visti infruttuosi i suoi tentativi, il portalettere ha cercato di tirare su di peso il poveretto per fargli saltare l'inferriata, ma, oltre a non avercela fatta per via del peso dell'uomo e della posizione scomoda, è stato morso ai piedi e alle mani dai cani. Il soccorritore ha pure coinvolto nel soccorso un automobilista di passaggio, inizialmente tanto renitente a scendere dall'auto data la violenza della scena e, alla fine, dopo quasi quaranta minuti di bestiale accanimento degli animali, i due sono riusciti a far rifugiare la vittima in un grosso contenitore per i rifiuti, così da salvarlo del crescente assalto sanguinario. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri della stazione di Itri coordinati dal maresciallo Rosario Amato, operatori del 118 e dell'Asl che hanno provveduto a recuperare la numerosa colonia canina che l'uomo teneva dentro e fuori l'abitazione. L'uomo, che ha ricevuto sul posto, per una buona mezzora, i primi soccorsi dagli operatori del 118, è stato poi trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, prima di essere trasferito nel reparto di competenza per le profonde e numerose ferite riportate, così come alle cure degli operatori del Pronto Soccorso ha dovuto far ricorso il portalettere per ferite comunque meno gravi del proprietario dell'abitazione.