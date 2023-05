Gli investigatori della Polizia danno la caccia a un romeno di 30 anni sospettato di avere picchiato e sequestrato una coppia di adolescenti, abusando sessualmente della ragazza. È successo l'altra notte nella periferia di Latina Scalo, all'interno di un sito dismesso, dove i due giovani si sono ritrovati a vivere un incubo seguendo lo straniero.

L'allarme è scattato in piena notte, quando le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute per i primi accertamenti. Stando a una prima riscotruzione dei fatti, i due giovani di 16 anni di Latina Scalo si erano introdotti con la loro microcar all'interno dell'Intermodale di via delle Industrie. Ai poliziotti hanno detto di essere entrati per curiosità, probabilmente per appartarsi: in quel frangente hanno incontrato il trentenne, che li avrebbe invitati a fare loro compagnia mentre consumava droga proprio in quel luogo.

L'incubo è iniziato poco dopo, quando il romeno ha picchiato il maschio, lasciandolo a terra privo di sensi, e ha portato via la giovane.

A dare l'allarme è stato l'adolescente non appena ha ripreso conoscenza, spiegando agli operatori del 112 quello che era successo. A quel punto erano iniziate le ricerche della giovane, trovata nelle campagne tra Latina Scalo e Cisterna. È stata ascoltata a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile per ricostruire l'accaduto, dopo essere stata sottoposta a una visita medica specialistica per appurare le sue condizioni: gli esami hanno escluso che possa avere subito un rapporto sessuale completo, ma lo straniero avrebbe comunque abusato di lei.

Da quel momento sono iniziate le ricerche dello straniero, volto noto alle forze dell'ordine, residente nella zona di Latina Scalo ma irreperibile da due giorni.