Traffico bloccato con diversi chilometri di code sulla SS148 Pontina a causa di un incidente avvenuto al km 53, poco prima dello svincolo per Campoverde, in direzione Latina. Il sinistro ha coinvolto due autovetture e un furgoncino e ci sarebbero feriti. Sul luogo i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

Ma non è finita qui. La situazione in questo momento sulla Pontina tra Latina e Roma è caratterizzata da tre diversi incidenti: oltre a quello verificatosi a Campoverde infatti ce n'è uno all'altezza di Spinaceto e uno all'altezza dell'uscita del grande raccordo anulare.