Un violento incidente stradale tra auto e scooter si è registrato nel pomeriggio in via Epitaffio, alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale del capoluogo, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, un motociclo e entrato in collisione con un'auto all'altezza di via Selene. Il conducente del maxi scooter è rimasto ferito in maniera non grave: soccorso da un'ambulanza del pronto intervento sanitario è stato trasportato presso il pronto soccorso del Goretti con l'urgenza riservata ai codici gialli. Pesanti ripercussioni per il traffico, interrotto durante i rilievi.