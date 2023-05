Al posto dell'acqua un mare di schiuma. Così si presenta questa mattina la fontana di Piazza della Repubblica a Terracina. Ignoti, nella notte, hanno infatti riversato del detersivo e adesso saranno gli addetti del Comune a dover eliminare la coltre biancastra. Come si cercherà di risalire agli autori dell'atto vandalico anche tramite le videocamere della zona.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli