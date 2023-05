Molto probabilmente erano già lì, nascosti tra i campi confinanti con l'abitazione in attesa che i proprietari uscissero di casa. E non appena la coppia si è allontanata a bordo della propria macchina per andare a cena a casa di amici, sono entrati in azione. Ma la banda di turno non ha fatto i conti con l'ottimo sistema di allarme installato che ha prontamente avvertito sia la coppia che il figlio, e messo in fuga i ladri, costretti ad abbandonare l'abitazione senza bottino per evitare il faccia a faccia con i proprietari.

È accaduto giovedì sera in via Reynolds, strada periferica del Comune di Cisterna nella frazione di Olmobello. Ignoti hanno forzato una delle persiane a piano terra, rompendo solo una piccola parte dell'infisso per evitare di far scattare il sensore esterno.

Una volta dentro, presumibilmente con un piede di porco, hanno spaccato la porta della stanza chiusa a chiave. Ed qui che è scattato l'allarme. La chiamata sul telefono del proprietario è arrivata circa dieci minuti dopo l'aver lasciato l'abitazione.

Senza pensarci su è quindi tornato indietro per controllare, così come suo figlio, anche lui avvisato via telefonica dal sistema di antifurto. Una volta giunti davanti all'abitazione i due hanno immediatamente compreso che qualcosa non andava.

Il sospetto è divenuto poco dopo realtà quando sono entrati in casa trovando le stanze a soqquadro e i segni del passaggio dei ladri, fuggiti pochi istanti prima per evitare di essere beccati sul fatto. Sul posto poco dopo è arrivata anche la Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna che ha avviato subito le ricerche dei banditi ma il buio e la fitta campagna circostante hanno favorito i malviventi riusciti che sono riusciti a fare perdere le tracce. Nel frattempo i proprietari hanno iniziato a fare anche la conta dei danni subiti dall'ennesimo passaggio dei ladri negli ultimi anni. Si tratta infatti della quinta visita indesiderata ricevuta da questa famiglia di via Reynolds.

L'ultimo raid ha alzato il livello di allarme tra i residenti della frazione agricola del comune pontino, con il tam-tam arrivato anche sulla pagina social delle oltre seimila sentinelle virtuali iscritte al gruppo Basta furti a Cisterna.