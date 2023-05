Allarme oggi in piazza San Marco per la caduta di pezzi dal fregio che si trova sulla sommità della facciata della cattedrale. A fare la scoperta e dare l'allarme è stato lo stesso paroco stamattina poco dopo le 9 quando ha trovato i calcinacci sul sagrato: sotto non c'era nessuno in quel momento, ma poco dopo erano previste le celebrazioni per le Prime Comunioni. Dopo la segnalazione al 112 sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del pronto intervento e l'autoscala utilizzata per raggiungere il frontone dell'edificio di culto e verificare la stabilità delle opere murarie, per rimuovere eventuali parti ancora pericolanti. Una volta terminata l'opera di messa in sicurezza, il Comune ha provveduto con l'installazione di transenne per delimitare l'area del sagrato e della scalinata antistante alla chiesa della parrocchia San Marco per la porzione interessata dal rischio di ulteriori crolli.