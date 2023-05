Dieci mesi dopo l'incendio che ha distrutto il campo Al Karama e la successiva collocazione dei rom che lì risiedevano all'interno di un'ala della ex Rossi Sud, nulla è cambiato. Nessuna soluzione nuova è stata trovata e, come accade spesso in Italia, quella che sarebe dovuta essere una soluzione temporanea sta assomigliando sempre più ad una collocazione definitiva. Peccato però che l'area dove si trovano oggi i rom di Al Karama, ossia l'ex Rossi, non sia proprietà del Comune bensì della Provincia di Latina. E proprio l'ente di via Costa, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera al commissario prefettizio di Latina Carmine Valente chiedendo in sostanza una regolarizzazione dell'occupazione della struttura, con costi ovviamente in capo al Comune capoluogo.

La lettera inviata in piazza del Popolo è firmata dai dirigenti del settore Edilizia scolastica della provincia e riassume un po' tutte le tappe della vicenda, dall'incendio del 2 luglio 2022 alle successive ordinanze e disposizioni attraverso le quali gli sfollati di Al Karama sono stati destinati in un'ala della Ex Rossi sud, oggi polo espositivo proprietà della Provincia di Latina. Una soluzione, questa, che secondo le intenzioni di tutti sarebbe dovuta essere temporanea e che invece, dopo 10 mesi, non vede ombra di alternativa. I dirigenti di via Costa ricordano al Comune come «continuino a verificarsi gravi fenomeni di danneggiamento delle strutture interne al complesso espositivo». Oltretutto sembra ci siano segnalazioni anche legate al comportamento assunto dagli ospiti e debitamente illustrate al Comune. In sintesi, la Provincia dice di aver già subito un pesante danno erariale e per questo ritiene indispensabile si proceda al più presto a una regolarizzazione dell'occupazione della struttura da parte dei rom di Al Karama. Per fare questo, l'ente di via Costa propone al Comune un disciplinare di utilizzo della struttura e la corresponsione di almeno 50 mila euro a tutela dei danni già subiti dalle strutture. Il Comune dovrà poi iniziare a versare un canone di locazione per i locali occupati dai rom. Nella lettera inviata al Comune, i dirigenti provinciali si lamentano del silenzio dell'ente che «costituisce al momento causa di un considerevole danno patrimoniale che la Provincia di Latina sta subendo, specie in considerazione del fatto che diverse parti del complesso espositivo sono state oggetto di atti vandalici oltre ad essere esposte a possibili raid furtivi». In questo senso la missiva serve a chiedere un urgente confronto con l'amministrazione comunale guidata dall'attuale commissario prefettizio carmine Valente onde valutare una soluzione all'intera vicenda. Ma potrebbe anche essere la prima grana della futura amministraziine comunale.