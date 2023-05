Una particolareggiata querela è stata presentata ai Carabinieri della stazione di Itri da una delle tre figlie di una signora nei confronti delle altre due sorelle.

I fatti, dettagliatamente esposti dall'avvocato Ugo Cardosi, ripercorrono quanto è successo venerdi 28 aprile a Itri e che vedono vittima del comportamento delle due un'anziana signora che qualche giorno prima era stata ricoverata in un ospedale di fuori regione per essere sottoposta a un intervento alquanto delicato.

Per il rientro a Itri le due figlie dell'anziana andavano a prenderla per riportarla a casa.

Arrivati in paese, però, anziché accompagnare la madre a casa, si recavano presso un centro alloggio per anziani dove giorni prima avevano già sottoscritto un contratto di assistenza, e lasciavano lì la madre, assicurandole che questa svolta nella sua vita era in funzione del suo bene.

Naturalmente l'anziana iniziava a gridare per la disperazione.

Contattata telefonicamente dalla terza figlia, quest'ultima, che era in quel momento fuori Itri, si precipitava sul luogo e riportava l'anziana madre, visibilmente scossa dall'accaduto, a casa dove rilevava l'avvenuta sostituzione della serratura della porta, la mancanza degli indumenti, delle lenzuola e dei preziosi.