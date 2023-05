Sono in corso da questa notte alle 4 le ricerche di un corpo all'interno di alcune vasche di decantazione nei pressi di un noto caseificio alle porte di Aprilia. Un residente della zona infatti avrebbe riferito di aver sentito strani rumori nella notte e di aver visto cadere (o essere lanciato) il corpo di un giovane uomo all'interno di quei vasconi. Il fatto sarebbe accaduto dopo una lite tra due individui avvenuta all'interno di un'auto fuggita via a forte velocità. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, il personale del 118, ed i vigili del fuoco sia di Aprilia che di Latina. Al momento si sta aspettando l'arrivo del reparto sommozzatori che dovrebbe intervenire dal comando della capitale. La task force si è mobilitata subito, ma non si esclude che la segnalazione possa rivelarsi infondata.