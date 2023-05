I carabinieri di Itri sono intervenuti in Contrada Calabretto a seguito di segnalazione circa la presenza di persone sospette, hanno rinvenuto un' autovettura lasciata repentinamente abbandonata da soggetti che si davano alla fuga per le campagne circostanti riuscendo a dileguarsi. Immediati accertamenti permettevano di appurare che l'autovettura in questione era oggetto di furto avvenuto in un'abitazione poco distante dal luogo di ritrovamento ed al suo interno vi era refurtiva varia comprendente molti utensili da lavoro professionale, successivamente restituiti al legittimo proprietario.