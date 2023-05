"L'immondizia del sabato sera". Così, facendo riferimento al film di John Travolta, si potrebbero definire le "prodezze" di un gruppo di ragazzi che trascorrono le serate prefestive nella piazzetta antistante gli uffici postali di Minturno capoluogo e segnalate ieri mattina da alcuni cittadini. Ieri mattina oltre ad un numero imprecisato di bicchieri di plastica abbandonati in terra, c'erano buste di patatine e, per non farsi mancare nulla, anche un vaso distrutto. Con l'arrivo del bel tempo, quindi i giovani tornano a riunirsi nella piazzetta per trascorrere una serata insieme, ma, purtroppo, dimenticano quello che è il vivere civile. Infatti non è la prima volta che l'area da cui si può ammirare il golfo di Gaeta e il litorale domizio, sia oggetto del comportamento non proprio oxfordiano di questi ragazzi. Basterebbe solo raccogliere quanto utilizzato, visto che sulla stessa piazza sono ben evidenti due contenitori di rifiuti. Un'abitudine che è cambiata negli ultimi anni, visto che fino a qualche anno fa, i vandali di professione (probabilmente altri oggi un po' cresciuti) si divertivano a danneggiare muri e auto parcheggiate. Con il posizionamento delle telecamere della videosorveglianza è stato necessario spostarsi in un punto dove le telecamere non ci sono e quindi poter sporcare e compiere gesti ingiustificabili.