C'è voluta una brutta storia di cronaca per aprire gli occhi su cosa è adesso il centro intermodale di Latina Scalo, ossia un luogo impervio esattamente come tutti i siti industriali abbandonati e non importa se questo è di una società appartenuta al Comune di Latina e poi fallita. La struttura è in vendita all'incanto per coprire i debiti lasciati da Slm spa e il prossimo 21 giugno andrà all'asta per la quarta e ultima chiamata possibile per un minimo di 2,5 milioni di euro. Se pure questa volta, come le precedenti, non dovessero pervenire offerte, gli atti del caso-Slm saranno restituiti all'Ufficio esecuzioni. Un fallimento nel fallimento. E, in fondo, un po' tutto in quel vecchio opificio abbandonato sa di sconfitta. Gli operatori delle tv nazionali, giunti tre giorni fa al centro intermodale per filmare i luoghi dell'aggressione ad una minorenne, si sono trovati davanti una scena oggettivamente indecorosa: la sede della ex Slm per un accordo risalente ormai a circa dieci anni fa ospita, con comodato d'uso gratuito, l'archivio dei fascicoli giudiziari della dismessa sezione di Gaeta del Tribunale di Latina. Fascicoli vecchissimi e ormai pure malandati, un pezzo della giustizia pontina andato in malora in un contesto già con tantissimi gap. Che la situazione generale del centro fosse disastrosa lo si evince persino dal video prodotto per promuovere la vendita dell'immobile all'asta e si vede chiaramente che il sito viene regolarmente visitato da giovani che lì hanno fatto anche installazioni e murales. Una rivisitazione e riorganizzazione del complesso si sarebbe potuta avere con la vendita sul mercato privato, anche con il trasloco del deposito di atti giudiziari, sul quale però non esistono al momento nemmeno ipotesi di soluzione. Sullo sfondo, intanto, si va facendo spazio una ipotesi alternativa nel futuro dell'ex zuccherificio, ossia l'acquisizione plausibile da parte del Comune di Latina, il quale vanta nei confronti della società proprietaria, la fallita Slm appunto, un credito maggiore del valore per cui l'immobile sta andando all'incanto. Il valore dell'immobile, fissato dal consulente tecnico era di 6,2 milioni di euro. Alla prossima asta si partirà da 3,1 milioni con base minima del 75% e pertanto comprare tutto lo stabile del centro intermodale costerà 2,5 milioni di euro. La società che avrebbe dovuto capitalizzare in bene riadattato a centro logistico da ex fabbrica (lo zuccherificio) era del Comune di Latina e di altri soci, titolari però di quote irrilevanti