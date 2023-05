Pubblicità elettorale sulla app dell'istituto Vittorio Veneto di Latina, il caso è finito all'attenzione della Digos. La vicenda è scoppiata nelle scorse ore quando sulla app class finder, in uno all'istituto superiore di Latina, sono usciti dei banner elettorali di alcuni candidati tra cui il vicepreside dell'istituto Dino Iavarone.

Sulla stessa applicazione è inoltre comparso anche il banner di un altro aspirante consigliere, Claudio Di Matteo, candidato al consiglio comunale nella civica della candidata a sindaco del centrodestra, Matilde Celentano. Il caso sarebbe stato segnalato alla Digos.

Sulla vicenda è intervenuta la coalizione di centrosinistra che sostiene il candidato sindaco Damiano Coletta: "Dispiace dover constatare che, ancora una volta, Latina debba balzare alle cronache nazionali per episodi tanto disdicevoli. Non vogliamo più che la città debba essere nota per queste vicende. C'è una parte politica che non perde occasione per coprire di imbarazzo il nome della nostra città e quanto fatto da Dino Iavarone, che peraltro ricopre un ruolo di dirigenza all'interno dell'istituto Vittorio Veneto, rischia di diventare un campanello d'allarme del modo in cui si aspira a governare: con opacità e agendo tra i cavilli delle regole e delle leggi con l'intento di bypassarle.

Auspichiamo un intervento della Digos e che il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, decida di disporre accertamenti. La scuola è luogo sì di confronto animato ed appassionato, anche politico e civico perché no, ma non è e non può essere mai luogo di propaganda politica. Dino Iavarone ha fatto uso personalistico di un mezzo comune e condanniamo fortemente questo episodio".