Un incidente con due persone traferite in ospedale per accertamenti è accaduto questa mattina nella frazione di Doganella, a pochi metri dal giardino di Ninfa. Una Smart è finita fuori strada in via Ninfina ribaltandosi nel fossetto di scolo che costeggia la strada. Sul posto è sopraggiunto lo staff sanitario a bordo di un'ambulanza è di un'auto medica. L'equipe di soccorso ha preso in cura le due persone che erano a bordo del veicolo: si tratta di una donna e di sua figlia, entrambe trasportate al Goretti. Poco dopo in via Ninfina sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'incidente di natura autonoma potrebbe essere stato causato dall'asfalto bagnato a seguito della tanta pioggia caduta fin dalle prime ore del mattino.